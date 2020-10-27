أخصائية تغذية علاجية تكشف عن التوقيت المناسب لإتباع نظام كسر ثبات الوزن

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:36 م
داليا الحسين
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قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إنه عند اتباع نظام غذائي، وبعد البدء في خسارة الوزن لعدة أسابيع قد يثبت الوزن ويبقى كما هو دون خسارة أي كيلوجرام؛ على الرغم من عدم تغيير أي شيء في النظام، وعدم الغش أو تناول أي شيء إضافي، مما يُسبب الإحباط واكتئاب للشخص، وعدم الرغبة بإكمال الرجيم وإنقاص وزنه.

وأضافت "حافظ"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن هذا النوع من الرجيم يتميز عن غيره من أنواع الرجيمات الأخرى في أنه يحتوي على عدد متنوع من الأطعمة دون الاعتماد على نوع واحد وهو أحد أنواع الرجيمات المتبعة التي تُساعد على كسر ثبات الوزن الذي يحدث عند اتباع نظام غذائي دون حدوث أي فقدان للوزن.

وتابعت أخصائية التغذية العلاجية: "يساعد الرجيم السريع على تحفيز عملية الأيض وهي عملية حرق الدهون ويتم تطبيق رجيم كسر ثبات الوزن لمدة 7 أيام ثم قياس الوزن في اليوم الثامن وفي حالة استمرار ثبات الوزن يتم التوقف لمدة يوم وتناول وجبة غداء فري ثم إعادة تطبيق رجيم كسر ثبات الوزن مرة أخرى لمدة 7 أيام".

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