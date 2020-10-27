تفاصيل إصابة فتاة علي يد زميلتها في مشاجرة أمام مدرسة بالمنصورة



وباستطلاع الأمر تبين قيام كل من طرف أول هالة ح 14 سنة وهالة 14 سنة وطرف ثانى هالة محمد 14 سنة وجميعهن طالبات بالصف الثانى بالمدرسة الزخرفية، وبالفحص المبدئى تبين أنه حال خروج الطرف الأول من المدرسة شاهدن الطرف الثانى تقف مع أحد الشباب على رصيف شارع المدرسة، فقاموا بمعاتبتها على ترك المدرسة والوقوف مع الشاب فحدثت مشاداة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الطرف الأول على الثانية بالضرب بحقيبة المدرسة على رأسها مما أدى إلى حدوث إغمائها وسقوطها أرضا، وحرر عن ذلك محضر بالواقعة.

أصيبت طالبة بمدرسة الثانوية الزخرفية بالمنصورة بإغماء بعد قيام أخرى بالتعدى عليها بالضرب بحقيبة المدرسة بعدأن شاهدتها مع شاب وتركها المدرسة.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لضباط قسم أول المنصورة بأنه فى أثناء مرور القول الأمنى المعين بدائرة القسم شاهد مشاجرة بين ثلاثة فتيات أمام مدرسة الزخرفية بنات دائرة القسم.