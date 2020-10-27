جوارديولا يُعلن عن مدة غياب أجويرو

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
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أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، أن نجم الفريق سيرجيو أجويرو، سيغيب عن الملاعب لمدة شهر بسبب الإصابة,

وتعافى الأرجنتيني الدولي مؤخرا من جراحة في الركبة لكنه غادر الملعب بسبب مشكلة في الفخذ خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق مع ويستهام 1 / 1 يوم السبت الماضي.

ولدى سؤاله عن الفترة التي سيغيبها أجويرو، قال بيب جوارديولا في مؤتمر صحفي :"الحد الأدنى، بين عشرة و15 يوما. وإذا طال غيابه فسيكون ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع. لا أعرف."

وأضاف جوارديولا :"عندما تغيب لمدة أربعة أو خمسة أشهر بسبب مشكلات في الركبة، فإن عودتك تحمل مخاطرة."

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على مارسيليا الفرنسي اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وقد سافر الفريق إلى فرنسا بدون المدافع ناثان آكي ولاعب خط الوسط البرازيلي فيرناندينيو لكن آيمريك لابورت سافر ضمن بعثة الفريق.

كذلك لن يشارك المهاجم جابرييل خيسوس، الذي يعاني من إصابة في الفخذ ويغيب منذ مباراة الفريق الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام وولفرهامبتون، لكن جوارديولا قال إنه اقترب من العودة.

وأوضح جوارديولا "آيمريك (لابورت) عاد، وناثان (آكي) قريب من العودة، وجابرييل (خيسوس) سيعود خلال أسبوع أو عشرة أيام."

وأضاف :"نحن بحاجة إلى الجميع، في هذا العام الذي يشهد هذا العدد الكبير من المباريات، سنكون بحاجة إلى الجميع وإلى جاهزية الجميع."

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