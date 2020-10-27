عاجل.. قرارات مهمة للكنيسة تحسبا لانتشار كورونا





في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على أبنائنا من خطر انتقال العدوى، تقرر العمل بما يلي اعتبارًا من يوم ١ نوفمبر ٢٠٢٠:





استمرارإقامة القداسات بكافة كنائس الكرازة المرقسية، على ألا تزيد نسبة المشاركين فيه عن 25 % من سعة الكنيسة (أي فرد واحد فقط في كل دكة).





وتابع بيان الكنيسة: مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحترازية ويمكن تقليل هذه النسبة وفقًا للوضع الصحي الخاص بكل إيبارشيةوينطبق ذلك أيضًا على الخدمات التالية: صلوات الأكاليل والجنازات والمعاهد والمراكز التعليميةالكنسية بكافة مستوياتها وأشكالها.



واضاف: يسمح باستمرار خدمة مدارس الأحد والاجتماعات بالقطاعات الرعوية التابعة لقداسة البابا بالقاهرة والاسكندرية بنسبة ٢٥ ٪، ويترك للآباء المطارنة والأساقفة تقدير الموقف، كل في إيبارشيته، وفقًا للوضع الصحي بكل إيبارشية، سواء بالاستمرار الجزئي أو الإيقاف التام لحين تحسن الأوضاع.



وتابع: إيقاف جميع الرحلات والخلوات والأيام الروحية ويقتصر الافتقاد على الاتصال التليفونى وإيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ قليل بيانا رسميا على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ونص على الآتى: