نائب محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكولات تعاون لتطوير 50 حضانة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
شهد الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، توقيع بروتوكولات تعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي والجمعية المصرية للتنمية الشاملة، وعدد من الجمعيات الأهلية، لتطوير ورفع كفاءة دور الحضانات للأطفال بتلك الجمعيات، ودعم مهارات مقدمي الخدمة والإدارة التنفيذية ومتخذي القرار، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة، بحضور الأستاذة إيمان زكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ مجدي زكي سيدهم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية الشاملة، ومسئولي الجمعيات الشريكة.

يأتي ذلك ضمن بروتكول التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي، والجمعية المصرية للتنمية الشاملة الذي تم توقيعه فى شهر مايو 2020، والذي يستهدف تنمية تطوير وتوفيق أوضاع عدد 50 حضانة بإجمالي 200 فصل بمحافظة الفيوم.

وتنص بروتوكولات التعاون على رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للحضانات وتوفيق أوضاعها وتدريب القائمين على رعاية الأطفال والتوعية المجتمعية، وسيتم تنفيذ المشروع بالمحافظة علي عدة مراحل.

وأشاد نائب المحافظ، بدور مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني فى تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والانتاجية التى تعود بالنفع على المواطنين فضلًا عن المشاركات المتميزة فى المشروعات والفعاليات القومية، مؤكدًا على أهمية المشاركة الاجتماعية، والدور الفاعل للجمعيات الأهلية جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية في الارتقاء بمستوى كافة الخدمات.

ووجه نائب المحافظ القائمين على تنفيذ المشروع، باختيار الحضانات التى سيتم تطويرها من كافة مراكز المحافظة بحسب الكثافة السكانية وعدد الحضانات الموجودة بكل مركز، مؤكدًا على حصر احتياجات الحضانات من البنية التحتية، والدهانات، والكهرباء، والترابيزات، والسبورات والألعاب وأدوات تعلم الطفل بطرق حديثة وتنفيذها على الوجه الأكمل، وإلزام الحضانات التى تسعي لتوفيق أوضاعها بالنموذج الذي تم تطويره.

وتقرر خلال توقيع البروتوكولات عقد لقاء يجمع نائب المحافظ مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومدير إدارة الحماية المدنية بالفيوم، لتيسير الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية حتي تتمكن الحضانات غير المرخصة من توفيق أوضاعها مع مراعاة استيفاء الشروط المقررة مما يضمن سلامة الجميع.
نائب محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكولات تعاون لتطوير 50 حضانة
نائب محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكولات تعاون لتطوير 50 حضانة
نائب محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكولات تعاون لتطوير 50 حضانة
نائب محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكولات تعاون لتطوير 50 حضانة
نائب محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكولات تعاون لتطوير 50 حضانة
نائب محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكولات تعاون لتطوير 50 حضانة
نائب محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكولات تعاون لتطوير 50 حضانة
نائب محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكولات تعاون لتطوير 50 حضانة

أخبار تهمك

باتشيكو يحدد أول الراحلين عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ 37 دقيقة

المصري يتوصل لاتفاق مع الزمالك للتعاقد مع ثلاثة لاعبين

منذ حوالي 4 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يومين

عاجل.. الرئاسة الجزائرية تعلن دخول "تبون" إلى المستشفى

منذ أقل من ساعة

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بإعادة نجم الفريق المُعار

منذ حوالي 5 ساعات

خبير مياه: تصريحات ترامب حول سد النهضة أضعفت موقف أثيوبيا

منذ ساعة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستقر على عودة 3 معارين إلى الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

هداف الدوري المصري على طاولة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

01:46 م

باتشيكو يحدد أول الراحلين عن الزمالك

06:01 م

بالأسماء.. موسيماني يستقر على عودة 3 معارين إلى الأهلي

05:00 م

عاجل.. الرئاسة الجزائرية تعلن دخول "تبون" إلى المستشفى

06:42 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه