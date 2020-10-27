الهلال الأحمر المصري يواصل دعم الأسر المتضررة من كورونا في المحافظات

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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يواصل الهلال الأحمر المصري توزيع مواد غذائية تلبي احتياجات 1800 أسرة من الأسر المتضررة جراء تداعيات فيروس كورونا في ٦ محافظات على مستوى الجمهورية، في إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي.

وقال رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن المرحلة الأولى بدأت في محافظات (الدقهلية، بورسعيد، المنوفية، سوهاج، أسيوط، الغربية) على أن تشمل المرحلة الثانية محافظتي دمياط والفيوم.

وأضاف الناظر أن دعم الأسر المتضررة لم يقتصر على تقديم المواد الغذائية والإغاثة فقط بل شمل الجانب التوعوي، حيث قام متطوعو الهلال الأحمر المصري بتقديم النصائح التوعوية والصحية عن أخطار الوباء وكيفية اتباع الإجراءات الصحية السليمة من أجل الحد من انتشاره.

ويستقبل الهلال الأحمر المصري الرد على التساؤلات من خلال الخط الساخن للهلال الأحمر المصري 15322 على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع.

كما يستمر الهلال الأحمر المصري في تقديم الخدمات الإنسانية والدعم لكل أفراد المجتمع، انطلاقا من المسئولية المجتمعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع ودعم الأسر المتضررة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
الهلال الأحمر المصري يواصل دعم الأسر المتضررة من كورونا في المحافظات
الهلال الأحمر المصري يواصل دعم الأسر المتضررة من كورونا في المحافظات
الهلال الأحمر المصري يواصل دعم الأسر المتضررة من كورونا في المحافظات
الهلال الأحمر المصري يواصل دعم الأسر المتضررة من كورونا في المحافظات

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