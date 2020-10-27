استشاري: استخدام الموبايل لفترة طويلة يُصيب الرقبة بالتهاب مزمن (فيديو)

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قال الدكتور محمد صلاح، استشاري جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري، إن استخدام التليفون المحمول أو التابلت زاد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، خاصة لدى الأطفال والمراهقين سواء في اللعب أو التعليم عن بعد، وهذا يُعد أمرًا خطيرًا للغاية.



وتابع "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية مع إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، ببرنامج "عيادة ten"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن التعليم عن بعد يجب أن يكون من خلال جهاز الكومبيوتر وليس الموبايل، لأن استخدام التليفون المحمول لفترة طويلة يؤدي إلى التأثير على عضلات الرقبة بالسلب، مما يؤدي إلى التهاب مزمن مع مرور الوقت.



ولفت إلى أن الشخص إذا اضطر لاستخدام التليفون المحمول لفترة طويلة بسبب ظروف العمل، فيجب أن يكون بطريقة صحيحة من خلال رفع الرقبة والنظر إلى الأمام، لأن النظر إلى الأسفل لفترة طويلة يؤثر بالسلب على عضلات الجسم بالكامل، وليس الرقبة فقط، وقد يؤدي إلى خشونة في الفقرات التي ليس لها علاج.

