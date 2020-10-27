زراعة الفيوم: إزالة حالات تعد على الأرضى في المهد بثلاث مراكز

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صرح الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم أنه تمت مواصلة حملات الإزالة على الأراضي الزراعية وذلك في إطار تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وشدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد، مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية، والوحدات المحلية وقوات الشرطه لتنفيذ قرارات الإزالة وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لتعديات البناء على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.



خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق بقيادة المهندس نبيل لملوم، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب كمال سلومه، رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، بتنفيذ إزالة عدد ٢حالة تعدى على الأرض الزراعيه بيوسف الصديق جمعية الشواشنة على مساحة ١٦ سهم بمعرفة الوحدة المحلية والجمعية الزراعية اليوم، بحضور رئيس الوحدة الأستاذ احمد حميده، والمهندس مجدى يحيى.



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ ازالة ٤ حالات تعدى على مساحة١٢ قيراط و١٨ سهم فى نطاق الوحدة المحلية بزاوية الكرادسه بحضور الأستاذ جمال فضل، رئيس الوحدة المحلية بزاويه الكرادسة، والاستاذ خيرى وهبة، مسئول الاسكان بالوحدة المحلية والمهندس سيد احمد، رئيس قسم الحماية والمهندس جمال عبدالحليم، رئيس التعديات، والمهندس ناصر ميلاد، رئيس قسم المكافحة ومديرو جمعية الاعلام وجمعية منشاة عبد الله.



وكذلك ايضا قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحليه، برئاسة المحاسب ياسر جمعه، رئيس مركز ومدينة طامية، بتنفيذ إزالة 4 حالات إزالة فورية بالمهد على مساحة 3 قراريط و12 سهم بجمعية منشاه الجمال بحضور المهندس عرابى محمد يمانى، رئيس قسم حماية الاراضى ومدير الجمعية، المهندس جمعه رشاد، ورئيس الوحدة المحلية بمنشاة الجمال.