بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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عاد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لفتح ملف التعاقد مع واحد من الصفقات الإفريقية القوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان النادي الأهلي، ابتعد مؤخرًا عن التعاقد مع الجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السابق،  بسبب طلباته المادية الضخمة.

وارتبط المارد الأحمر بالتعاقد مع الجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي السابق، لتدعيم خط هجومه بالفترة المقبلة.

وكان البلايلي فسخ عقده مع ناديه السعودي خلال الأسابيع الماضية، وسط أنباء تشير اقترابه من صفوف قطر القطري، بالصيف.

وتأتي رغبة الأهلي في ضم اللاعب وفتح ملف مفاوضاته مجددًا، بعدما فشلت محاولات التعاقد مع الأوروجوياني جاستين سيرينو نجم صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تمسك النادي بخدماته.

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