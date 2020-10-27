بهوت شورت..رانيا يوسف بجرئة من جديد في الجونة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أشعلت الفنانة رانيا يوسف صباح اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي بإرتدائها مالابس جريئة جذبت إليها الكثيرين حيث شاركت بعض الصور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "يوسف" في الصور بهوت شورت وتيشيرت يظهر ملامح جسدها وكانت بإطلالة راقية وشبابية جريئة.

وحرصت الفنانة رانيا يوسف على حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي منذ يوم الجمعة الماضي حيث قامت بإرتداء فساتين جريئة منذ أول يوم للمهرجان وتصدرت التريند بإطلالتها.
بهوت شورت..رانيا يوسف بجرئة من جديد في الجونة
بهوت شورت..رانيا يوسف بجرئة من جديد في الجونة
بهوت شورت..رانيا يوسف بجرئة من جديد في الجونة
بهوت شورت..رانيا يوسف بجرئة من جديد في الجونة
بهوت شورت..رانيا يوسف بجرئة من جديد في الجونة
بهوت شورت..رانيا يوسف بجرئة من جديد في الجونة
بهوت شورت..رانيا يوسف بجرئة من جديد في الجونة
بهوت شورت..رانيا يوسف بجرئة من جديد في الجونة
بهوت شورت..رانيا يوسف بجرئة من جديد في الجونة
بهوت شورت..رانيا يوسف بجرئة من جديد في الجونة

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