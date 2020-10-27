عبد الحفيظ يطمئن على حالة المصابين في الأهلي خلال جلسة مع طبيب الفريق

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على عقد جلسة منفردة مع خالد محمود طبيب الفريق، للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، الذين ينفذون برامجهم العلاجية والتأهيلية بهدف تجهيزهم للعودة والمشاركة الجماعية.

وتحدث مدير الكرة مع طبيب الأهلي، على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس، بعد انتهاء فترة الراحة التي استمرت يومين، عقب الفوز على الوداد المغربي في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.



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