دراكسلر يورط المنتخب الألماني

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
Advertisements
تأكد اليوم الثلاثاء غياب جوليان دراكسلر عن صفوف المنتخب الألماني لكرة القدم في مبارياته الثلاث المقررة في نوفمبر المقبل بسبب إصابته في الفخذ الأيسر.

وذكر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء أن لاعبه سيعود إلى الملاعب بعد فترة التوقف الدولي المقبلة.

وتعرض دراكسلر للإصابة خلال مشاركته في المباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان على ديجون 4 / صفر يوم السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويخوض المنتخب الألماني مباراة ودية على أرضه أمام نظيره التشيكي في 11 نوفمبر ثم يخوض مباراتين أمام أوكرانيا وإسبانيا يومي 14 و17 من الشهر نفسه ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

وسيفتقد يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني أيضا جهود لوكاس كلوسترمان مدافع لايبزج، والذي خضع لجراحة في الركبة في أوائل أكتوبر.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بإعادة نجم الفريق المُعار

منذ حوالي 4 ساعات

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ نصف ساعة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ يوم

هداف الدوري المصري على طاولة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

بالأسماء.. موسيماني يستقر على عودة 3 معارين إلى الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

باتشيكو يحدد أول الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و نصف

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يومين

المصري يتوصل لاتفاق مع الزمالك للتعاقد مع ثلاثة لاعبين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الرئاسة الجزائرية تعلن دخول "تبون" إلى المستشفى

منذ أقل من ساعة

خبير مياه: تصريحات ترامب حول سد النهضة أضعفت موقف أثيوبيا

منذ أقل من ساعة

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

01:46 م

باتشيكو يحدد أول الراحلين عن الزمالك

06:01 م

بالأسماء.. موسيماني يستقر على عودة 3 معارين إلى الأهلي

05:00 م

عاجل.. الرئاسة الجزائرية تعلن دخول "تبون" إلى المستشفى

06:42 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه