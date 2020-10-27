دراكسلر يورط المنتخب الألماني

تأكد اليوم الثلاثاء غياب جوليان دراكسلر عن صفوف المنتخب الألماني لكرة القدم في مبارياته الثلاث المقررة في نوفمبر المقبل بسبب إصابته في الفخذ الأيسر.





وذكر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء أن لاعبه سيعود إلى الملاعب بعد فترة التوقف الدولي المقبلة.





وتعرض دراكسلر للإصابة خلال مشاركته في المباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان على ديجون 4 / صفر يوم السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الفرنسي.





ويخوض المنتخب الألماني مباراة ودية على أرضه أمام نظيره التشيكي في 11 نوفمبر ثم يخوض مباراتين أمام أوكرانيا وإسبانيا يومي 14 و17 من الشهر نفسه ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.





وسيفتقد يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني أيضا جهود لوكاس كلوسترمان مدافع لايبزج، والذي خضع لجراحة في الركبة في أوائل أكتوبر.



