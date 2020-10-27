فيروز نصفه الثاني.. مالا تعرفه عن أحمد التهامي في يوم ميلاده

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:12 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يحتفل اليوم 27 أكتوبر الفنان أحمد التهامي بعيد ميلاده والذي شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية والتي لاقت إعجاب الجمهور وأحبه الكبار والصغار رغم كبر حجمه بسبب اهتمامه برياضة الجيم.

شارك الفنان أحمد التهامي في عدد من الأعمال الفنية مع الزعيم عادل إمام أبرزها فيلم "التجربة الدنماركية" و"فرقة ناجي عطالله".

واعتبر الفنان أحمد التهامي زوجته فيروز سالم هي النصف الحلو في حياته حيث تزوجا عن حب وهي من خارج الوسط الفني وذكرت "سالم" سابقا أن زوجها أحمد التهامي علمها كيفية إنشاء الطعام الصحي واعتادا على أكله معا.

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