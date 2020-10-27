الحرب تشتعل بين أحلام وراغب علامة بسبب تصريحاته الأخيرة

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علقت الفنانة أحلام على سخرية راغب علامة منها في إحدي لقائاته قائلا: "أحلام دمها خفيف رغم المشاكل اللي حصلت بينا".



وكتبت أحلام معلقة على ما قاله راغب علامة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائله: "هذا موضوع حساس للغاية بلدي الامارات أعلنت عن اكتشافها للقاح كورونا مع الصين واثبتت النتائج فعاليته الذي تعدت ٩٠ بالمئةوإنه يرفع مستوى مناعة الجسم وقد أخذت اللقاح فعلا وحتى شيوخنا ربي يحفظهم وخط الدفاع الأول والطاقم الطبي ومواطنين الدولة والمقيمين له ونتمى لكم نومًا عميقا".



يذكر أن الفنانة أحلام دعمت الحملة التي دشنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول ما فعله الرئيس الفرنسي من تشويه لصورة سيدنا محمد "صلى" وذلك من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومهاجمتها للرئيس الفرنسي.