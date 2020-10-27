انتقام ومشاعر وغموض.. طرح برومو "خيط حرير" لـ مي عز الدين ويحبس الأنفاس

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:11 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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التشويق والإثارة عنوان ظهور النجمة مى عز الدين فى برومو مسلسل "خيط حرير" الذى طرحته شركة سينرجى المنتجة للمسلسل ويظهر فيه جميع أبطال العمل.


مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه فى 35 حلقة، فى إطار اجتماعى بجانب التشويق والإثارة والغموض، وسيتم عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.


"خيط حرير" يشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.


ويعتبر مسلسل "خيط حرير" العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سويًا مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016، والثالث مع مؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك.

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