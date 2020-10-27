باتشيكو يحدد أول الراحلين عن الزمالك





حدد جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الراحلين عن الأبيض، خلال الفترة المقبلة.





وأبدى باتشيكو عدم رغبته في استمرار محمد حسن لاعب وسط الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، وضم لاعب جديد.





ولم يشارك محمد حسن في مباراة الزمالك والرجاء الماضية على الرغم من النقص العددي في خط الوسط، خلال اللقاء.





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الرجاء، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الأول من شهر نوفمبر المقبل، بعدما حقق الفوز ذهابا بهدف دون رد.





وكان الزمالك حقق الفوز أمام الإسماعيلي، بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، ليحسم المركز الثاني.