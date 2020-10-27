دبي تستضيف أكبر مؤتمر دولي للذهب بالمنطقة في نوفمبر المقبل

تستضيف دبي المؤتمر العالمي للذهب 2020 وهو أكبر حدث دولي متخصص في القطاع يتم تنظيمه على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تنطلق فعالياته في فندق أرماني ببرج خليفة بتاريخ 23 نوفمبر 2020 وذلك بمشاركة كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الذهب بمختلف مجالاته بما يشمل المناجم والمصافي والتداول وبحضور شخصيات حكومية وممثلين من الجهات الناظمة للقطاع من جميع أنحاء العالم.





ويعد المؤتمر العالمي للذهب 2020 الذي تنظمه شركة "آي بي إم سي انترناشيونال" أول حدث "هجين" لصناعة الذهب هذا العام في دبي حيث يدمج بين التقنيات الحديثة والحضور المباشر بشكل فعلي وسيشهد المؤتمر التزاماً تاماً بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة جميع الحضور والمشاركين وتشكل إقامة الحدث بشكل فعلي مؤشراً إضافياً على مرونة الاقتصاد في دولة الإمارات وقدرته على التكيف مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة.





وقال الشيخ خالد بن أحمد آل حامد رئيس شركة "آي بي إم سي - الإمارات": "يأتي قرار توسيع النطاق الدولي للمؤتمر وتنظيمه بدبي في ظل النجاح الكبير الذي حققته دورة العام الماضي ليشكل حدثاً رئيسياً تستضيفه الإمارة خلال 2020 وانعكاساً لمتانة اقتصاد الإمارات ككل وسيتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على الامكانات والفرص التي تزخر بها صناعة الذهب وآفاق تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للقطاع".





وسيشهد المؤتمر بحث ومناقشة حزمة من القضايا المرتبطة بكافة المجالات التي يشملها القطاع بدءاً من تجارة الذهب وفرص الاستثمار والمشاريع المشتركة مروراً بالاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية وصولاً إلى التكرير والتعدين وصناعة المجوهرات وتجارة السبائك وفرص البيع بالتجزئة حول العالم وفي الإمارات وسيشهد الحدث الدولي مشاركة وزراء ودبلوماسيين وكبار الشخصيات العاملة في القطاع من إفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.





ومن جانبه قال ساجيث كومار بي كي المدير العام والرئيس التنفيذي في شركة "آي بي إم سي انترناشيونال": "يشهد مؤتمر هذا العام توسعاً يشمل كافة المجالات المعنية باقتصاد الذهب على المستوى العالمي لبحث آفاق الفرص الاستثمارية الآمنة والمبتكرة من الإمارات وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة "آي بي إم سي" 2022 للنمو والتي تمتد لخمسة سنوات وقمنا بجدولة جلسات منفصلة للمشاريع الجديدة التي أطلقتها الشركة بما فيها أول عملة رقمية ذهبية مدعومة بالذهب في العالم ومنصة السوق الرقمية للأعمال المرتبطة بالذهب للشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى جلسات خاصة بـ 33 دولة مشاركة في الحدث بما فيها إسرائيل".





وستشكف شركة "آي بي إم سي انترناشيونال" خلال المؤتمر عن برامج مبتكرة تشمل سوقاً رقمياً لتجارة الذهب وذلك ضمن المنصة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والتي ستخول بدورها جميع الفئات المشاركة من القيام باستثمارات وصفقات بكل شفافية كما سيتيح المؤتمر للمشاركين استكشاف الفرص والاستثمارات المتاحة على مستوى العالم انطلاقاً من الإمارات وفرصة التواصل مع أكبر الجهات والشخصيات الرئيسية العاملة في مختلف فئات صناعة الذهب العالمية ومناقشة التحديات المتعلقة بالأمور التنظيمية وإمكانية التوسع محلياً ودولياً.