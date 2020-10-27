المرأة الحديدية في تركيا تطالب بسحب صلاحيات أردوغان

طالبت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض، مرة أخرى بسحب صلاحيات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وإلغاء النظام الرئاسي في البلاد والعودة إلى النظام البرلماني.

وكانت قد أدلت أكشينار بهذه التصريحات عبر مشاركتها في فعالية بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتأسيس حزبها، بمدينة إزمير (غرب)، وذلك وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت".

وقالت أكشينار التي تلقب بـ"المرأة الحديدية": "ندعو للعودة إلى نظام برلماني معدّل ومعزز الصلاحيات، نحن مع هذه الدعوة قلبًا وقالبًا، ومع أول استحقاق انتخابي سيعطينا الشعب الصلاحية والسلطة؛ سنقوم على الفور بتصحيح مسار هذا البلد".

وأضافت: "نوجه هذه الدعوة إلى الشعب التركي، فهذه دعوة يجب أن نبدأ بها عهدًا جديدًا في الحياة السياسية، فهذا ما ينبغي أن يحدث من وجهة نظر حزب الخير الذي يصفق للحق، ولا يذعن للباطل".

وأشارت إلى أن حزبها "لم يصل إلى المكانة التي وصل إليها الآن بهذه السهولة بل عانينا كثيرًا، في ظل العراقيل التي وضعها أمامنا البعض (في إشارة لنظام الرئيس، رجب طيب أردوغان) لقد حاولوا كتم صوتنا، وقطع الطريق علينا، بالافتراءات والأكاذيب".

ولفتت إلى أن "التاريخ السياسي مليء عن آخره بقصص وحكايات حزينة أبطالها ظنّوا أن السلطة والقوة لا نهاية لهما"، مضيفة: "كما أنه مليء بحكايات نجاح أبطالها أناس توقفوا عن العمل السياسي عندما اقتضت الظروف ذلك".