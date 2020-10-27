سوق أبوظبي العالمي يصدر 2932 رخصة منذ تأسيسه

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:58 م
سوق أبوظبي العالمي
سوق أبوظبي العالمي
Advertisements
أصدر سوق أبوظبي العالمي 2932 رخصة سارية منذ تأسيسه و حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري ، و يضم مجتمع الأعمال لدى السوق 16600 شخصا يعملون ضمن الشركات المرخصة من قبل السوق.

واحتفى سوق أبوظبي العالمي- المركز المالي الدولي الرائد في العاصمة أبوظبي- بالذكرى الخامسة لتأسيسه مؤكدّا التزامه بتلبية احتياجات السوق وتعزيز الابتكار وترسيخ مكانته كمركز للابتكار يجتذب الشركات ورواد الأعمال للاستفادة من البنية التحتية المتكاملة للسوق.

وقدّم سوق أبوظبي العالمي منذ إطلاقه في 21 أكتوبر 2015، العديد من السياسات والمبادرات المبتكرة، حيث قاد السوق مبادرات رائدة تعد الأولى من نوعها في المنطقة والعالم وساهمت في تبوّئه أعلى المناصب كمركز مالي دولي بوقت قصير. و يعتبر السوق هو السلطة القضائية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطبّق قانون العموم الإنجليزي بأكمله.

كما افتتح السوق أوّل قاعة محاكم رقمية بالكامل في العالم، وهو يعد أيضاً أول مركز مالي دولي في المنطقة يقدم نظام ترخيص البنوك الرقمية وإطار تنظيمي شامل للأصول الافتراضية، بالإضافة إلى أوّل إطار عمل شامل لمديري صناديق رأس المال المخاطر، إلى جانب العديد من الإنجازات الأخرى.

وقال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي إن مسيرة السوق منذ المراحل الأولى، لم تكن لتتحقق لولا الدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة والثقة التي منحنا إياها شركاؤنا الاستراتيجيون ومجتمع الأعمال لدينا، لذلك يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهموا في رسم قصة نجاح السوق.

وأضاف معاليه: بينما نحتفي بذكرى انطلاقتنا، لا بد من النظر إلى مسيرتنا التي حققناها، فقد تعلمنا من عام 2020 أن متطلبات السوق يمكن أن تتغير بوقت أسرع مما نتوقع، لذلك فإننا ملتزمون بالاستمرار بتوفير السياسات والدعم اللازم لضمان اختيار رواد الأعمال من كافة أنحاء العالم للسوق كمركز لتنمية وتطوير أعمالهم.

وقال معاليه : أتطلع إلى المراحل القادمة من مسيرتنا بينما نعزز مكانة السوق كمركز رائد للأعمال محلياً وإقليمياً بل وعالمياً. إن الإنجازات التي حققناها والتزامنا الكامل بمتابعة احتياجات السوق باستمرار والتطور، ستشكل مسيرتنا القادمة.

والتزم سوق أبوظبي العالمي، وسط جائحة "كوفيد-19"، بتلبية احتياجات مجتمع الأعمال لديه عبر تقديم حزم دعم الأعمال تماشيا مع إجراءات التحفيز المتكاملة في الدولة، وذلك سعياً من السوق إلى ضمان استمرار نمو بيئة الأعمال لديه، والمحافظة على استقرار مجتمع الكيانات المسجّلة وقد شملت هذه الإجراءات، إعفاء كامل من رسوم استمرارية الأعمال للشركات الراغبة في الانتقال من سلطات قضائية أخرى للعمل في سوق أبوظبي العالمي و إعادة 50% من قيمة الرسوم الرقابية الجديدة للخدمات المالية، وتخفيضاً بنسبة 50% على الرسوم الرقابية لسلطة للشركات الجديد وتخفيض بنسبة 50% على رسوم تأسيس شركات جديدة.

وأثبت سوق أبوظبي العالمي قوة وصلابة البنية التحتية الرقمية الخاصة به، حيث استمر بتقديم خدمات متواصلة للشركاء الاستراتيجيين من خلال أحدث التقنيات والوسائل الرقمية ومنها البوابة الإلكترونية AccessADGM وقاعة المحاكم الرقمية، مما مكن الشركات من الاستمرار بالعمل وإتمام إجراءاتهم الهامة دون أي انقطاع.

و يحصر سوق أبوظبي العالمي على المساهمة في جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة، حيث نظم ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، الذي يعد أول حدث في المنطقة يركز على التمويل المستدام، كما قاد جهود إطلاق العديد من المبادرات مثل إعلان أبوظبي للتمويل المستدام. إلى جانب ذلك، يستمر السوق في الالتزام بجهود تعزيز وترويج التمويل المستدام، حيث نشر مؤخراً تقرير حالة التمويل المستدام وتسهيله الوصول إلى منتجات وخدمات التمويل المستدام ومن ضمنها تأسيس أول صندوق استثمار عقاري أخضر في دولة الإمارات.

كما أطلق سوق أبوظبي العالمي، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز القطاع المالي، أكاديمية سوق أبوظبي العالمي لتكون مزوداً لحلول التدريب للقطاعات المالية والمصرفية في أبوظبي والمنطقة كافة بما في ذلك خدمات الاستشارات التدريبية المهنية والأبحاث ونشر الوعي المالي. ومنذ انطلاقها في العام 2018، أطلقت الأكاديمية العديد من البرامج والمبادرات التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتشمل إطلاق شهادة معتمدة في الذكاء الاصطناعي في التمويل،وأول شهادة في التمويل المستدام مقدمة بالتعاون مع معهد لندن للتمويل والصيرفة. ومن الجدير بالذكر ان أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ساهمت بشكل كبير في أجندة توظيف وتطوير المواهب الوطنية من خلال تسهيل التحاق ما يزيد عن 500 موظفاً بالعمل في وظائف مختلفة.

أخبار تهمك

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

المصري يتوصل لاتفاق مع الزمالك للتعاقد مع ثلاثة لاعبين

منذ ساعتين

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن حالة الطقس

منذ ساعة و 28 دقيقة

هداف الدوري المصري على طاولة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يومين

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الحكومة الكتالونية توافق على استفتاء سحب الثقة من إدارة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بإعادة نجم الفريق المُعار

منذ حوالي 3 ساعات

مهاجم الأهلي يتلقى عرضا خليجيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى لاعبه المعار

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. موسيماني يستقر على عودة 3 معارين إلى الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:46 م

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

بالأسماء.. موسيماني يستقر على عودة 3 معارين إلى الأهلي

05:00 م

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

08:55 ص

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

08:30 م

الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن حالة الطقس

04:41 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه