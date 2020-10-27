عاجل.. إصابة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفيروس كورونا





وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم أن إنفانتينو البالغ من العمر "50 عاما" ظهرت عليه أعراض طفيفة وعزل نفسه ذاتيا وسيبقى في الحجر الصحي لعشرة أيام على الأقل.





وأضاف البيان : جميع المخالطين لرئيس الفيفا في الأيام القليلة الماضية تم ابلاغهم بالنبأ لاتخاذ الخطوات اللازمة. يتمنى الفيفا الشفاء العاجل للرئيس إنفانتينو.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إصابة رئيسه السويسري جياني إنفانتينو بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".