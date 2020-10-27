عاجل.. إصابة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفيروس كورونا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إصابة رئيسه السويسري جياني إنفانتينو بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم أن  إنفانتينو البالغ من العمر "50 عاما" ظهرت عليه أعراض طفيفة وعزل نفسه ذاتيا وسيبقى في الحجر الصحي لعشرة أيام على الأقل.

وأضاف البيان : جميع المخالطين لرئيس الفيفا في الأيام القليلة الماضية تم ابلاغهم بالنبأ لاتخاذ الخطوات اللازمة. يتمنى الفيفا الشفاء العاجل للرئيس إنفانتينو. 

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