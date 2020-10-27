كواليس مران الأهلي قبل مواجهة الطلائع

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

بدأ مران الفريق بفقرة بدنية خفيفة، وبعد ذلك قام بيتسو موسيماني، المدير الفني، بتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، التي اشتملت على بناء الهجمة من منتصف الملعب، بالإضافة إلى الكرات العرضية، وحرص موسيماني على توجيه اللاعبين وتصويب الأخطاء خلال المران.

وخاض رباعي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

واشتمل مران الحراس على التصويب من زوايا مختلفة واستخدام الحواجز للتركيز على الجانب البدني.

أخبار تهمك

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بأوامر الرئيس.. 5 تسهيلات مقدمة من "التضامن" لطلاب المدارس

منذ 34 دقيقة

هداف الدوري المصري على طاولة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 22 ساعة

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى لاعبه المعار

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

عاجل- الحكومة الكتالونية توافق على استفتاء سحب الثقة من إدارة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يومين

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بإعادة نجم الفريق المُعار

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستقر على عودة 3 معارين إلى الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

المصري يتوصل لاتفاق مع الزمالك للتعاقد مع ثلاثة لاعبين

منذ ساعتين

الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن حالة الطقس

منذ ساعة و 27 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:46 م

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

بالأسماء.. موسيماني يستقر على عودة 3 معارين إلى الأهلي

05:00 م

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

08:55 ص

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

08:30 م

الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن حالة الطقس

04:41 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه