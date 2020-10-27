كواليس مران الأهلي قبل مواجهة الطلائع

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.





بدأ مران الفريق بفقرة بدنية خفيفة، وبعد ذلك قام بيتسو موسيماني، المدير الفني، بتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، التي اشتملت على بناء الهجمة من منتصف الملعب، بالإضافة إلى الكرات العرضية، وحرص موسيماني على توجيه اللاعبين وتصويب الأخطاء خلال المران.





وخاض رباعي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.





واشتمل مران الحراس على التصويب من زوايا مختلفة واستخدام الحواجز للتركيز على الجانب البدني.



