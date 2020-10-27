أيتن عامر تضع جمهورها في حيرة حول مشروعها الفني القادم

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:04 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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حالة من الحيرة والترقب خلقتها الفنانة أيتن عامر لجمهورها، وذلك عقب نشرها مقطع فيديو تعلن فيه عن وجود مشروع فني جديد، تمكث في الوقت الحالي على الانتهاء منه لتطلقه للجمهور ، مؤكدة انها تنتظر تلك الخطوة منذ فترة كبيرة .
وظهرت خلال الفيديو مرتدية كمامة واقية تحمل لوجو لايف ستايلز ستديوز ، وهو ما جعل الجمهور في حيرة نحو حقيقة ذلك الامر ، فهل ستتجه أيتن عامر للغناء من خلال تعاونها مع الشركة ، أم أن الشركة ستتجه للانتاج السينمائي والدرامي .
كما نشرت المخرجة بتول عرفة ذلك المقطع أيضاً، الأمر الذي يؤكد أن بتول هي من ستتولي إخراج ذلك العمل الفني المختلف .

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