فرمان من باتشيكو قبل مواجهة الرجاء بنصف نهائي أفريقيا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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اعطى الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جيمى باتشكيو فرمان بتحديد أسماء 3 لاعبين من فريق الشباب من اجل قيدهم فى قائمة الفريق قبل مواجهة الرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقرر لها 1 نوفمبر المقبل.

واستقر باتشيكو بالاتفاق مع مجلس الأبيض على قيد حسام أشرف وأسامة فيصل وحاتم سكر، بعد ظهورهم بشكل مميز فى الفترة الماضية مع القلعة البيضاء.

وقطع الزمالك شوطاً كبيراً نحو الوصول للمباراة النهائية فى دورى أبطال إفريقيا، بعد الفوز فى لقاء الذهاب فى المغرب بهدف أشرف بن شرقى.

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