شباب الدقهلية تعقد اللقاء التثقيفي "شارك ٠٠ كن إيجابي"

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بنادي الحوار الرياضي "اللقاء التثقيفي شارك ٠٠ كن إيجابي" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية وبتوجيهات علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة  و طارق باشا وكيل المديرية للشباب.

فيما جاء ذلك تحت اشراف  منى جوده مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدنى وانجى حسن مسئول برلمان الطلائع و محمد فتحى مسئول التعليم المدنى و وليد لطفى مسئول التعليم المدنى و بحضور الدكتور ياسر اسماعيل الاستاذ بكليه الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة والخبير البرلماني بمجلس النواب.

 ودار اللقاء على أهمية المشاركة السياسية لجميع فئات وطوائف المجتمع وأن دولة بحجم مصر رغم  كل ما تمر به من ازمات وصعوبات قادرة على أن تثبت للعالم قوتها وقدرتها وتكون صاحبة قرار ويأتي ذلك من خلال المشاركة السياسية لكل فرد فى المجتمع وأهمية دور الشباب في توعية كل من حوله للخروج للمشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما اكد الدكتور طارق باشا أن محافظة الدقهلية تعتبر من اكبر محافظات الجمهورية ويجب أن يكون لها دور فعال في المشاركة السياسية الإيجابية ويتم التركيز على دور المرأة والشباب ونأمل أن تحقق محافظة الدقهلية الترند الأول على المرحلة الثانية في الانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك من خلال عمل حملات توعية بجميع مراكز الشباب لتحفيز جميع فئات المجتمع العمرية للمشاركة في الانتخابات والتعبير عن حقهم الانتخابي من خلال الخروج للتصويت.  

كما تحدث الدكتور ياسر اسماعيل على عن أهمية وفوائد المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية والتي تتلخص في منع الإتجار بآمال وطموحات المصريين خاصة الشباب وكذلك منع اي تيارات معينة من الوصول للسلطة بصفة مستديمة كما يساعد ذلك الشباب على وجود من يمثلهم في مجلس النواب كما أشار الى اهمية المشاركة السياسية كواجب وطني لكل فرد في المجتمع وان وجود محافظة الدقهلية في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية يعتبر ميزه كبيره لان بذلك سيتم تلافي أي اخطاء حدثت في المرحلة الأولي.

كما أشار الى خطورة عدم المشاركة الانتخابية وتأثير ذلك على مدي شرعية اهم مؤسسات الدولة وهي مجلس النواب الذي يمثل السلطه التشريعية بالدولة.
شباب الدقهلية تعقد اللقاء التثقيفي "شارك ٠٠ كن إيجابي"
شباب الدقهلية تعقد اللقاء التثقيفي "شارك ٠٠ كن إيجابي"
شباب الدقهلية تعقد اللقاء التثقيفي "شارك ٠٠ كن إيجابي"
شباب الدقهلية تعقد اللقاء التثقيفي "شارك ٠٠ كن إيجابي"
شباب الدقهلية تعقد اللقاء التثقيفي "شارك ٠٠ كن إيجابي"
شباب الدقهلية تعقد اللقاء التثقيفي "شارك ٠٠ كن إيجابي"
شباب الدقهلية تعقد اللقاء التثقيفي "شارك ٠٠ كن إيجابي"
شباب الدقهلية تعقد اللقاء التثقيفي "شارك ٠٠ كن إيجابي"

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