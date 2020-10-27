رئيس "عربية النواب" يلتقى بوفد من البرلمان العربى‎

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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التقي النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وفدًا من أعضاء البرلمان العربي برئاسة القائم بأعمال رئيس البرلمان الدكتور عادل عسومي من دولة البحرين.

وقال رسلان في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللقاء كان تشاوريا بخصوص إجراءات انتخاب هيئة مكتب جديدة للبرلمان العربي، والتي ستجرى غدًا بمقر جامعة الدول العربية.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن اللقاء تناول الحديث عن بعض القضايا العربية الهامة علي الساحة السياسية، فضلًا عن أهمية دور البرلمان في اتخاذ المواقف العربية الموحدة.

وضم وفد البرلمان العربي، كل من الدكتور أبو صلاح شلبي عضو البرلمان عن دولة ليبيا، وحسن البرغوثي عضو البرلمان.

وكان رئيس البرلمان العربى ورئيس وفد البرلمان العربى قد تابعا انتخابات مجلس النواب المصري 2020، وأكد عادل العسومى، في مؤتمر صحفي عقد أمس الأثنين، أن تجربة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب كانت نزيهة وشفافة ومنظمة وتمثل نقلة نوعية فى طريقة إدارتها، خاصة فى ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات تمثل تجربة رائدة.

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