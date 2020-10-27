برتوكول تعاون بين مديرية وكلية الزراعة بالفيوم

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:22 م
بوابة الفجر
ريهام على
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قام اليوم الأستاذ الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم يرافقه المهندس ايمن محمد محمود مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيوم بزيارة لكلية الزراعة بجامعة الفيوم وكان في استقبالهم الدكتورة نيفين السواح القائمة بأعمال عميدًا لكلية الزراعة جامعة الفيوم بدأت الزيارة بتهنئة العميدة بثقة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بإصدار قرارا بقيامها بأعمال عميد كلية الزراعة.

وبعد ذلك دار حوار بينهم للتعاون المشترك بينهم حيث أشار وكيل وزارة الزراعة بالفيوم إلي ضرورة تكوين فريق عمل من المديرية والكلية لرجوع المحاصيل البستانية التي انقرضت من محافظة الفيوم مثل المشمش وبعض أنواع المانجو والرومان والتين وغيرهم وكذلك تنفيذ دورات تدريبية وإرشادية وندوات توعية للخريجين وطلاب الكلية وذلك لتنمية مهاراتهم لسوق العمل بقطاع الزراعة.

كما اضاف مدير عام منطقه وادي النيل بأن الهيئة عندها استعداد للمشاركة مع الكلية وشرح عملي للطلبة عن الثروة السمكية وأنواع الاسماك الجديد بمحافظة الفيوم.
برتوكول تعاون بين مديرية وكلية الزراعة بالفيوم
برتوكول تعاون بين مديرية وكلية الزراعة بالفيوم
برتوكول تعاون بين مديرية وكلية الزراعة بالفيوم
برتوكول تعاون بين مديرية وكلية الزراعة بالفيوم
برتوكول تعاون بين مديرية وكلية الزراعة بالفيوم
برتوكول تعاون بين مديرية وكلية الزراعة بالفيوم
برتوكول تعاون بين مديرية وكلية الزراعة بالفيوم
برتوكول تعاون بين مديرية وكلية الزراعة بالفيوم
برتوكول تعاون بين مديرية وكلية الزراعة بالفيوم
برتوكول تعاون بين مديرية وكلية الزراعة بالفيوم

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