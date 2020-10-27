بزعم دعم الإرهاب.. محكمة تركية تسجن موظفا محليا فى القنصلية الأمريكية

أفادت قناة العربية، فى خبر عاجل لها أن محكمة تركية تسجن موظفا محليا فى القنصلية الأمريكية بزعم دعم الإرهاب.

وفى وقت سابق ذكر موقع "تركيا الآن" أن حقيبة أمينة أردوغان تصدرت الهاشتاج الأكثر تداولًا فى موقع لتدوينات القصيرة فى تركيا "تويتر".

فيما كان قد تم الإيضاح بأنقرينة الرئيس التركى تتسوق من فرنسا بخمسين ألف دولار، فى الوقت الذى دعا فيه أردوغان، شعبه، لمقاطعة المنتجات الفرنسية، ردًا على دعوات باريسية لمقاطعة بضائع أنقرة.

وسبق أن تسببت الحقيبة فى حالة من الغضب داخل تركيا، بعد الإعلان عن أن سعرها يصل إلى 50 ألف دولار، فى ظل الإحصائيات الرسمية التى تؤكد أن 20% من الأتراك يعيشون تحت خط الفقر.