ميسي يصدم رئيس برشلونة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلامية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني لا ينوي التوصل لإتفاق مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني بشأن تخفيض راتبه في الفترة المقبلة.

وأكدت شبكة DeportesCuatro الإسبانية أن ميسي لا يرغب في قبول أي اقتراح من جوسيب ماريا بارتوميو لتخفيض راتبه البالغ 50 مليون يورو الذي يتقاضاه من برشلونة.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن عقد ليونيل ميسي مع برشلونة ينتهي في غضون بضعة أشهر ولا يرغب البرغوث الأرجنتيني في إصلاح علاقته مع الإدارة الحالية للنادي برئاسة بارتوميو.

وأفادت الشبكة الإسبانية بأن ميسي لا ينوي تخفيض راتبه على الرغم من أن العديد من نجوم الفريق وافقوا على تخفيض رواتبهم وهم الثلاثي: لينجليت ودي يونج وبيكي.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن ميسي لن يتوصل إلى اتفاق مع بارتوميو بعد كل ما حدث في الصيف الحالي ولن يسهل عليه الأمر لتخفيض راتبه، حيث أن العلاقة بين البرغوث الأرجنتيني ورئيس البرسا سيئة للغاية.

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ميسي تخفيض الرواتب برشلونة

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