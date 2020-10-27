179 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع الولايات المتحدة

سجل الميزان التجاري الأردني فائضا مع الولايات المتحدة الاميركية لشهر أغسطس من العام الحالي بلغ 179 مليون دينار.





وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الاميركية لنهاية شهر أغسطس من العام الحالي بنسبة 2ر9 بالمئة، لتبلغ 807 مليون دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة لها من العام الماضي والبالغة 888 مليون دينار.





والميزان التجاري هو الفرق بين قيمة الواردات والصادرات، ويعد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، وأحد مدخلات الناتج المحلي للدول.





كما انخفضت المستوردات المملكة من الولايات المتحدة الاميركية لنهاية شهر أغسطس من العام الحالي بنسبة 8ر22 بالمئة، لتبلغ 628 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 813 مليون دينار.