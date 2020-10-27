وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزراي حول سد النهضة

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قام وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء بمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لوزراء الخارجية والموارد المائية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا بهدف إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة التي كانت قد توقفت منذ نهاية شهر أغسطس الماضي.



وتأتي مشاركة وزير الخارجية في هذا الاجتماع تأكيدًا لاستعداد مصر للانخراط في مفاوضات فعالة وجادة بين الدول الثلاث من أجل تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة والتي وجهت الدول الثلاث بالتفاوض من أجل إبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالحها المشتركة ويؤمن حقوقها المائية.





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قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر مستعدة دائما لإجراء المفاوضات بشأن حل أزمة سد النهضة، حيث لدى مصر جدية واضحة لدعم المباحثات بهدف الوصول لإتفاق عادل وشامل يخدم مصالح الدول الثلاث.



وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، إلى أن عملية التفاوض في مثل هذه الملفات تتميز أنها طويلة وشاقة، لافتا إلى أن مصر كانت ولازالت تؤكد على دعمها لأي مسارات تفاوضية.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، أن مصر لديها ثوابت في عملية التفاوض وحريصة على الوصول لإتفاق، معلقا: "أيدينا ممدودة لتحقيق اتفاق دون أن تجور دولة على حق دولة أخرى".