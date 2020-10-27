نيويورك تايمز تكشف الدور القطري في العمليات إرهابية بالصومال

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:40 م
قطر والإرهاب
قطر والإرهاب
وكالات
Advertisements

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الدور القطري في العمليات الإرهابية في الصومال وتورطها في التفجيرات التي ضربت ميناء بوصاصو الصومالي في 18 مايو الماضي.

 

وفي سياق متصل، كانت قد كشفت الصحيفة الأمريكية عن مضمون محادثة هاتفية مسربة، جمعت بين السفير القطري بالصومال، وضابط مخابرات قطري، يتخفى في دور رجل أعمال، تفيد ب ، الأمر الذي يؤكد

 

وتنبهت قطر إلى أهمية موقع الصومال بإقليم القرن الأفريقي، وإمكانية اتخاذه كقاعدة للانطلاق لتنفيذ مخططاتها في الإقليم، مستغلة هشاشة الدولة، وضعف قياداتها، وحاجة الصوماليين للمساعدات الخارجية.

 

وبناء على هذا الأمر، تتحرك قطر انطلاقاً من دوافع عدة أهمها، التخلص من عقدة الدولة الصغيرة، والانتقام من خصومها السياسيين، ودعم مخططات حلفائها الدوليين والإقليميين، وتعويض الإخفاق الذي منيت بها سياستها الخارجية على المستويين الخليجي والشرق أوسطي، وتعظيم فرص التجارة والاستثمار، بغية السيطرة على ثروات الصومال، وإعادة توجيهها لخدمة أجندتها السياسية.

 

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد قطر في تنفيذ مخططاتها بالصومال على أدوات عديدة، بداية من تبادل التمثيل الدبلوماسي، مروراً بتجنيد العملاء، وإيصالهم لمراكز السلطة، في الحكومة والبرلمان والقوات المسلحة، ودعم التنظيمات ذات التوجهات الإخوانية، وأهمها حركة الإصلاح الإسلامي، وصولاً إلى دعم الحركات الإرهابية المحلية والأجنبية، خاصة جماعة الشباب المجاهدين، المصنفة على اللائحة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية منذ مارس 2008.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيويورك تايمز قطر العمليات الارهابية الصومال الدوحة

أخبار تهمك

مهاجم الأهلي يتلقى عرضا خليجيا

منذ حوالي 4 ساعات

المصري يتوصل لاتفاق مع الزمالك للتعاقد مع ثلاثة لاعبين

منذ أقل من ساعة

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بإعادة نجم الفريق المُعار

منذ أقل من ساعتين

هداف الدوري المصري على طاولة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أصيب بارتجاج المخ.. القصة الكاملة لتعدي ولية أمر على طالب بمدرسة بقليوب

منذ أقل من ساعتين

وزير الدفاع يتابع عمليات القضاء على العناصر الإرهابية وإجراءات عودة الحياة لطبيعتها بسيناء

منذ ثلث ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

أستاذ علوم سياسية يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى لاعبه المعار

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل- الحكومة الكتالونية توافق على استفتاء سحب الثقة من إدارة برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 20 ساعة

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

خليجيون يفضحون قطر بعد واقعة التسريب الصوتي.. ويؤكدون: قطر تريد تشكيل "حزب الله" بالصومال

محللون: قطر تنشر الإرهاب بالصومال طمعا في الموانئ

قطر تسعى لنشر الفوضى في الصومال طمعا في الموانئ

"أقنعة الحمدين".. قطر تغذي الإرهاب وتداوي جرحاه بالصومال

حزب معارض في الصومال يطالب البرلمان بالتحقيق حول علاقة قطر بالإرهاب

"أقنعة الحمدين".. قطر تغذي الإرهاب وتداوي جرحاه في الصومال

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:46 م

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

المصري يتوصل لاتفاق مع الزمالك للتعاقد مع ثلاثة لاعبين

04:06 م

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بإعادة نجم الفريق المُعار

03:03 م

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

08:55 ص

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

02:47 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه