هداف الدوري المصري على طاولة الزمالك

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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طرح أحد وكلاء اللاعبين على جهاز الكرة فى نادى الزمالك، التعاقد مع والتر بواليا مهاجم فريق الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي والتر بوليا من ضمن اولويات إدارة الزمالك، بعد تعثر المفاوضات مع أكثر من صفقة بالأيام الماضية مثل عمر خربين وعمر السومة ومحمود وادى.

وابدي مسؤولي الزمالك إعجابهم الشديد بإمكانيات وقدرات اللاعب، ولكن النادي ينتظر قرار باتشكيو سواء باستكمال المفاوضات أو البحث عن لاعب آخر لتدعيم مركز رأس الحربة.

ويخطط الزمالك للتعاقد مع مهاجم قوى تحسبا لرحيل مصطفى محمد، مهاجم الفريق، حال وصول عرض قوى لضمه.

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