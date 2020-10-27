قائد ليفربول يفاجئ محمد صلاح بتصريح قوي

اشاد هندرسون قائد فريق ليفربول بزميله الدولي المصري محمد صلاح بعد الاداء المميز من الفرعون مع الريدز طوال الفترة الماضية.

وتغني هندرسون قائد ليفربول بالارقام التي سجلها محمد صلاح مع الفريق منذ انضمامه من روما في عام 2017.





وقال هندرسون: "أرقام محمد صلاح التي حققها مع ليفربول تحدث فقط في ألعاب الكمبيوتر سجل 100 هدف في 159 مباراة شئ مذهل، لقد وصل لهذا الانجاز كثالث أسرع لاعب في تاريخ ليفربول، لاعبا ليفربول الآخران اللذان وصلا إلى 100 هدف في عدد مباريات أقل، هما روجر هانت وجاك باركينسون".





واضاف: " نحن محظوظون لتواجد محمد صلاح معنا في الفريق، أعتقد أن إنجازات صلاح ربما تستحق المزيد من التقدير".





وتابع: "استمتع باللعب مع محمد صلاح في فريق واحد، يمكنني أن أخبركم أنه الآن أفضل بكثير عما كان عليه سابقا، لقد تأقلم بشكل جيد مع الفريق وأصبح عنصر أساسي"



