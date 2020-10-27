الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى لاعبه المعار

قام مسؤولي النادي الأهلي، بطمأنة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر والمعار لنادي لسموحة بشأن حصوله على فرصة اللعب بعد قطع اعارته من الفريق السكندرى بنهاية الموسم الجاري.





ويعاني الأهلي من مشاكل دفاعية، في ظل الأزمة التى يعانى منها الفريق بعد تعرض أكثر من لاعب لإصابات قوية وعلى رأسهم محمود متولى ورامى ربيعة وسعد سمير.





وأكد مسؤولي الأهلي أن التعاقد مع بندر بانون، لن يؤثر على حصول محمد عبد المنعم على فرصة لعب مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.





ويسعى محمد عبد المنعم للحصول على فرصة للمشاركة، خلال الفترة المقبلة من أجل التواجد في الأولمبياد خاصة وأن شوقى غريب المدير الفنى يضع المشاركة شرط أساسى فى اختياراته للاعبين.





وحصل محمد عبد المنعم على تقييم متميز للغاية من قبل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، والتي تدرس موقف اللاعبين المعارين نت أجل عودتهم نهاية الموسم الجاري.