معهد دراسات سياسية دولية يكشف علاقة قطر بالإرهاب في القرن الأفريقي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:21 م
قطر والإرهاب
قطر والإرهاب
وكالات
Advertisements

كشف تقرير جديد أصدره معهد الدراسات السياسية الدولية، ومقره مدينة ميلانو الإيطالية الدورين التركي والقطري في منطقة القرن الأفريقي وعلاقتهما بالإرهاب، وذلك في أعقاب  الإفراج عن موظفة إغاثة إيطالية كانت محتجزة لدى حركة الشباب الإرهابية في الصومال، وساعد على كشف تفاصيل العملية التي لا تزال غامضة حتى الآن.

 

وكانت قد أثارت عملية إطلاق سراحها موجة اهتمام واسعة في إيطاليا، ويعود ذلك جزئيا إلى طريقة إطلاق سراحها، لا سيما دفع فدية لمنظمة إرهابية.

 

 ووفقا للتقرير، فإن 3 أجهزة استخبارات شاركت في عملية إطلاق سراحها هي المخابرات التركية والإيطالية والصومالية، فضلا عن دلائل تشير إلى تدخل قطري.

 

وظهر الدور القطري في الصومال إلى العلن، من خلال دعم الدوحة لـ"اتحاد المحاكم الإسلامية" والتي برزت قبل سنوات، حيث تمثل حركة الشباب الإرهابية الجناح العسكري لهذه المحاكم.

 

فيما تعرف قطر بدعمها للمتشددين في الصومال، والتي عرضت اللجوء على قادة المحاكم وعدد من أعوانهم.

 

فقادة مثل الشيخ شريف أحمد وجد ملجأ في إريتريا ثم في الدوحة، وأتاح وجود هؤلاء هناك إلى جانب الجالية الصومالية الكبيرة في قطر، نفوذا سياسيا لقطر في الدولة الأفريقية التي مزقتها الحرب، وأسهم المال القطري الوفير في تعزيز هذا النفوذ.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

منذ أقل من ساعتين

غضب في الأهلي بعد تصريحات رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بإعادة نجم الفريق المُعار

منذ ساعة و نصف

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يومين

عاجل- الحكومة الكتالونية توافق على استفتاء سحب الثقة من إدارة برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

أصيب بارتجاج المخ.. القصة الكاملة لتعدي ولية أمر على طالب بمدرسة بقليوب

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

المصري يتوصل لاتفاق مع الزمالك للتعاقد مع ثلاثة لاعبين

منذ نصف ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أستاذ علوم سياسية يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

مهاجم الأهلي يتلقى عرضا خليجيا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

قطر في الصومال.. استثمارات فوق دماء الأبرياء

بأياد ملطخة بدماء الأبرياء.. قطر تتمكن من بناء قاعدة استثمارات بالصومال

حزب معارض في الصومال يطالب البرلمان بالتحقيق حول علاقة قطر بالإرهاب

قرقاش: لجوء قطر للإرهاب ضد الإمارات تصعيد مؤسف ويؤكد صواب إجراءات الرباعي

الإعلام الصومالي: قطر تواصل دعم الارهاب وإثارة الانقسام في البلاد

مسؤول صومالي سابق عن تدخلات قطر: حولت البلاد لتنظيمات إرهابية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:46 م

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بإعادة نجم الفريق المُعار

03:03 م

المصري يتوصل لاتفاق مع الزمالك للتعاقد مع ثلاثة لاعبين

04:06 م

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

08:55 ص

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

02:47 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه