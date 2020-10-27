وزير الدفاع يتابع عمليات القضاء على العناصر الإرهابية وإجراءات عودة الحياة لطبيعتها بسيناء

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:32 م
الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى
كريم وزيري
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تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وذلك لمتابعة مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، والذى يؤدى مهامه فى تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية علي شبه جزيرة سيناء بالتنسيق الدائم مع قيادة الجيشين الثانى والثالث الميدانيين، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وإستمع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى عرض قرار قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب الذى تضمن شرح لكافة مراحل العمليات والجهود المبذولة لملاحقة العناصر الإرهابية وتضييق الخناق عليها، كما إستعرض كلًا من قائد الجيش الثانى والثالث الميدانيين مراحل سير العمليات فى نطاق كلًا منهما وخططهما المستمرة لتجفيف منابع الإرهاب بالتعاون مع أهالى سيناء الشرفاء، كذلك النجاحات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.

ونقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه والشعب المصرى لرجال القوات المسلحة بسيناء لما يقومون به من أعمال بطولية ساهمت فى القضاء على الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء، مشيدًا بالنتائج المحققة لأبطال الجيشين الثانى والثالث الميدانيين وطالبهم بالحفاظ على الروح المعنوية العالية والإصرار علي الوفاء بالمهام المقدسة التي كلفهم الشعب بها، مؤكدًا أن القوات المسلحة ماضية بكل إصرار فى إقتلاع جذور الإرهاب والتطرف نهائيًا والإستمرار فى تهيئة المناخ الملائم للإستثمار والتنمية الشاملة بسيناء.

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