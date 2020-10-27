قطار يدهس شخص أثناء عبوره السكة الحديد ببنها

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دهس قطار شخص، اليوم الثلاثاء، أثناء عبوره السكة الحديد، بالقرب من مزلقان ميت عاصم، دائرة مركز بنها، وجرى نقل الجثة إلى مسشتفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وفاة شخص صدمه قطار، بالقرب من مزلقان ميت عاصم دائرة مركز بنها.



انتقلت سيارة الإسعاف وقوة أمنية من مركز شرطة بنها، وتبين أنه أثناء عبور "ناصر.ح.ن"، السكة الحديد من مكان قريب من المزلقان، صدمه القطار، ولقي مصرعه، وجرى نقله للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.