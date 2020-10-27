استعلم عن نتائج تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية فى مصر من خلال رابط موقع بوابة الحكومة المصرية Tansik





بدأ البحث يتزايد حول نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية من خلال بوابة الحكومة المصرية برقم الجلوس، وذلك عقب إغلاق أبواب التقديم بصورة رسمية عن المرحلة عقب إعلان فتحها بإعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالكليات والمعاهد الفنية، على أن يسعى أعداد كبيرة الان من الطلاب على معرفة نتائج قبولهم او رفضهم على تلك المرحلة عبر اتباع خطوات نستعرضها مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية





نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية

عدد كبير من الطلاب يباشرون تراقبهم حول ظهور نتيجة تقليل الاغتراب الخاصة بـ تنسيق الدبلومات الفنية والتي بدء أعمال التقديم عليها اعتباراً من صباح الثلاثاء 20 أكتوبر لمدة ثلاثة ايام، على ان تباشر بالساعات الحالية وزارة التعليم العالي مراجعة رغبات وبيانات الطلاب، حيث يتم تطبيق شروط ومعايير خاصة للقبول فى تقليل الاغتراب الخاصة بالطلاب وذلك حسب الحد الأدنى الخاص بالطالب، وقواعد التوزيع الجغرافي، وتعهد الطالب بالالتزام بجميع الضوابط والشروط المطلوبة للتقديم داخل الكلية، على أن نتابع و نستعرض مع حضراتكم كيفية إجراء استعلام عن تلك النتائج بشكل الكتروني.





خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية

نستعرض معكم خطوات الكشف عن نتائج تنسيق الدبلومات الفنية فى مصر في خطوات جاءت على النحو التالي:-





- الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).

- اختيار أيقونة نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية

- إتمام الاستعلام عن تلك النتائج من خلال ادخال رقم جلوس الطالب وجميع البيانات المطلوبة.



