"أنا مظلومة".. 3 مشاهد من جلسة الحكم على فتاة التيك توك هدير الهادي

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مازالت قضية الفتاة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة تيك توك" تشعل الأوساط في مصر، بسبب استمرار محاكمتها بتهمة الفسق والفجور بعدما ارتكبت أخطاء غير لائقة بالعادات والتقاليد المجتمعية عبر مواقع وتطبيقات السوشيال ميديا.



وألقي القبض على هدير الهادي في يوليو الماضي، من قبل أجهزة الأمن لتقديمها فيديوهات مخلة بتقاليد وقيم المجتمع على نطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك"، وذلك بعدما قامت الأجهزة بوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الآداب برصد مقاطع فيديو لـ"هدير" عبر تطبيق"تيك توك" منافية للآداب العامة، فقام فريق بحث مشترك بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الجيزة عكف على تتبع المشكو في حقها، وتبين تواجدها بمنطقة حدائق أكتوبر.



وكشفت التحقيقات بأن المتهمة أنشأت حسابًا على تطبيق تيك توك، يحوي على العديد من المقاطع الخادشة للحياء ووصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب.



وأضافت التحريات، أنه تم رصد فيديو إباحى تقوم خلاله بتصوير نفسها، وهى عارية تماما، ومنشور على مواقع إباحية عالمية، وبفحص محتوى هذه المقاطع والصور تبين أنها تحمل فى طياتها خدشا للحياء العام ودعوة للتحريض على الفسق وتتعارض مع قيم ومبادئ المجتمع والأسرة، فضلا عن نشرها مقاطع إباحية نظير حصولها على استفادة مالية، تتحدد بمدى اتساع أعداد المشاهدين لتلك المقاطع، والتى يتم إذاعتها دون تمييز، حيث أثارت تلك المقاطع استنكارا بين أوساط المواطنين.



الحبس لمدة عامين

وخلال محاكمتها اليوم، قضت محكمة الجنح الاقتصادية، بحبس هدير الهادى المعروفة إعلاميا بفتاة تيك توك، سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بنشر الفسق والفجور.



أنا مظلومة

وفور إعلان الحكم عليها، تعرضت المتهمة هدير الهادى لحالة من الإغماء والانهيار من البكاء، ورددت عبارة "مظلومة والله معملتش حاجة"، وهو ما سار عليه دفاع المتهمة مؤكدا أنها تعرضت للظلم وأنه لن يتوقف عند هذه النقطة في القضية.



الاستئناف على الحكم

وفي أول قرار بعد إعلان الحكم، قال عصام الطباخ، دفاع هدير الهادى فتاة "تيك تيك"، أنهم يستعدون للطعن على الحكم بالاستئناف غدًا؛ تمهيدًا لتحديد جلسة جديدة وإعادة نظر القضية أمام محكمة الاستئناف، مشيرا إلى أن القضية مازالت مستمرة وأنه لديه أمل كبير في إلغاء الحكم الصادر ضد موكلته، امام محكمة الاستئناف بل أن براءتها ستكون حتمية أمام الاستئناف.

