شيكابالا أبرز مكاسب الزمالك من مواجهة الإسماعيلي

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق الفوز على نظيره فريق نادي الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف يوم أمس الاثنين لحساب مباريات الجولة الاخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.









وحملت مباراة الدراويش الكثير من الفوائد للمارد الأبيض قبل الموقعة المرتقبة التي ينتظرها أبناء جيمي باتشيكو ضد الرجاء المغربي يوم الأحد القادم لحساب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.









أبرز هذه المكاسب هي مشاركة محمود عبد الرازق شيكابالا في المباراة أساسياً منذ البداية وظهوره بمستوى رائع للغاية بالإضافة إلى إراحة بعض العناصر الأساسية وحسم المركز الثاني المؤهل لدوري ابطال افريقيا الموسم القادم.



