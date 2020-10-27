فلسطين تسجل 4 وفيات 576 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:56 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الثلاثاء، 576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وأربع حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

 وأوضحت الصحة الفلسطينية، في بيان رسمي، أن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 199 إصابة، مضيفة أن40 مريضاً يرقدون "في غرف العناية المكثفة بينهم ستة على أجهزة التنفس الاصطناعي".

 

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 63164 إصابة تعافى منها 55711 وتوفي 529.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

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