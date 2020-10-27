كومان يُعلن قائمة برشلونة لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشف الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة الإسباني عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة يوفنتوس الإيطالي يوم غداً الأربعاء لحساب مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.


وشهدت قائمة البلوجرانا غياب الثنائي فيليب كوتينيو وصامويل أومتيتي بداعي الإصابة وجيرارد بيكيه بداعي الإيقاف فيما تم إستبعاد ماثيوس لأسباب فنية.


وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي :-

ديست، أراوخو، سيرجيو بوسكيتس، ألينا، جريزمان، بيانيتش، برايثوايت، ميسي، ديمبيلي، ريكي بويج، نيتو، لينجليت، بيدري، ترينكاو، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، دي يونج، انسو فاتي، جونيور فيربو، إناكي بينا، تيناس.

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