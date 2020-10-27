جوارديولا يعلن مدة غياب أجويرو عن مانشستر سيتي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مدة غياب النجم سيرجيو أجويرو مهاجم الفريق عن الملاعب والتي تتراوح لمدة شهر آخر.


وتعافى الأرجنتيني الدولي أخيراً من جراحة في الركبة لكنه غادر الملعب بسبب مشكلة في الفخذ خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق مع وست هام 1-1 السبت الماضي.


ولدى سؤاله عن الفترة التي سيغيبها أجويرو، قال بيب جوارديولا في مؤتمر صحافي: "الحد الأدنى، بين عشرة و15 يوماً، وإذا طال غيابه فسيكون ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع، لا أعرف".


وأضاف جوارديولا: "عندما تغيب لمدة أربعة أو خمسة أشهر بسبب مشكلات في الركبة، فإن عودتك تحمل مخاطرة".



ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على مارسيليا الفرنسي اليوم الثلاثاء، في الجولة 2 من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وقد سافر الفريق إلى فرنسا دون المدافع ناثان آكي ولاعب خط الوسط البرازيلي فيرناندينيو لكن آيمريك لابورت سافر ضمن بعثة الفريق.


كذلك لن يشارك المهاجم جابرييل جيسوس، الذي يعاني من إصابة في الفخذ ويغيب منذ مباراة الفريق الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام وولفرهامبتون، لكن غوارديولا قال إنه اقترب من العودة.

أخبار تهمك

المصري يتوصل لاتفاق مع الزمالك للتعاقد مع ثلاثة لاعبين

منذ 33 دقيقة

عاجل- الحكومة الكتالونية توافق على استفتاء سحب الثقة من إدارة برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 20 ساعة

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بإعادة نجم الفريق المُعار

منذ أقل من ساعتين

غضب في الأهلي بعد تصريحات رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ علوم سياسية يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أصيب بارتجاج المخ.. القصة الكاملة لتعدي ولية أمر على طالب بمدرسة بقليوب

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يومين

مهاجم الأهلي يتلقى عرضا خليجيا

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:46 م

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

المصري يتوصل لاتفاق مع الزمالك للتعاقد مع ثلاثة لاعبين

04:06 م

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بإعادة نجم الفريق المُعار

03:03 م

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

08:55 ص

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

02:47 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه