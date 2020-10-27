جوارديولا يعلن مدة غياب أجويرو عن مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مدة غياب النجم سيرجيو أجويرو مهاجم الفريق عن الملاعب والتي تتراوح لمدة شهر آخر.









وتعافى الأرجنتيني الدولي أخيراً من جراحة في الركبة لكنه غادر الملعب بسبب مشكلة في الفخذ خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق مع وست هام 1-1 السبت الماضي.









ولدى سؤاله عن الفترة التي سيغيبها أجويرو، قال بيب جوارديولا في مؤتمر صحافي: "الحد الأدنى، بين عشرة و15 يوماً، وإذا طال غيابه فسيكون ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع، لا أعرف".









وأضاف جوارديولا: "عندما تغيب لمدة أربعة أو خمسة أشهر بسبب مشكلات في الركبة، فإن عودتك تحمل مخاطرة".













ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على مارسيليا الفرنسي اليوم الثلاثاء، في الجولة 2 من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وقد سافر الفريق إلى فرنسا دون المدافع ناثان آكي ولاعب خط الوسط البرازيلي فيرناندينيو لكن آيمريك لابورت سافر ضمن بعثة الفريق.









كذلك لن يشارك المهاجم جابرييل جيسوس، الذي يعاني من إصابة في الفخذ ويغيب منذ مباراة الفريق الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام وولفرهامبتون، لكن غوارديولا قال إنه اقترب من العودة.



