بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:32 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشرى سارة وذلك قبل الموقعة المرتقبة التي ينتظرها الفريق يوم الاحد القادم ضد الرجاء المغربي لحساب إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وحسم الجهاز الطبي في القلعة البيضاء متمثلاً في محمد أسامة موقف الظهير الأيسر للفريق عبد الله جمعة من المشاركة ضد العملاق المغربي خاصةً أنه لم يستكمل مباراة الإسماعيلي يوم أمس وخرج بداعي الإصابة العضلية.


وفي تصريحات خاصة للفجر الرياضي أكد مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك قدرة عبد الله جمعة على المشاركة بصورة طبيعية في مباراة الرجاء وتم إخراجه من لقاء الإسماعيلي خوفاً من تفاقم الإصابة التي جاءت على مستوى العضلة الخلفية.


وأضاف المصدر: " يحصل اللاعب على راحة من مران اليوم الثلاثاء قبل العودة بنهاية الأسبوع للمشاركة في التدريبات الجماعة إستعداداً للموقعة المرتقبة".

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