«الصحة» السعودية تعلن تسجيل 399 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 345631 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 426 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 332117 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5329 حالة.

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