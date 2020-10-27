موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:41 م
الاهلي
الاهلي
محمد جمال
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يحل فريق طلائع الجيش ضيفا على النادى الأهلى فى ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم يوم السبت القادم الموافق 31 أكتوبر.

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم السبت الموافق 31 أكتوبر فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية.

وقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني الشكر لمجلس إدارة نادي طلائع الجيش على موقفهم من مباراة فريقهم أمام الأهلي ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز وموافقتهم على إقامتها على ملعب ستاد السلام للمشاركة في الاحتفالية التي تنظمها الشركة الراعية للنادي الأهلي بمناسبة فوزه بمسابقة الدوري هذا الموسم.

يذكر أن نتيجة المباراة غير مؤثرة في سباق القمة والقاع بجدول الترتيب.

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الكلمات المفتاحية

طلائع الجيش الاهلي والطلائع الاهلي

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