



اضافة مواليد التموين الجدد بالبطاقات التموينية والزوجة والمواليد عبر موقع دعم مصر tamwin.com.eg





من ضمن أهم المميزات التي وضعتها وزارة التموين، هي أمكانية تسجيل المواليد إلى البطاقة التموينية وصرف الخدمات لهم، لهذا تعد عملية تسجيل المواليد إلى بطاقة التموين أمر هام لجميع الأسرة، خاصة اذا كانت الأسرة متوسطة الدخل أو محدودة الدخل، حيث أن هذا الأمر يساعد ولو بشكل بسيط في توفير احتياجات الأسرة.





موقع وزارة التموين الخاص بإضافة المواليد

عندما تم فتح باب تسجيل المواليد إلى بطاقات التموين الخاصة بكل أسرة، قامت الوزارة بوضع رابط خاص بها يمكن من خلاله الوصول إلى كافة الإجراءات والرد على كافة التساؤلات التي تشغل عقول الجميع، حيث الآن يمكن الدخول إلى الموقع وتسجيل البيانات الخاصة بكل مواطن، ومن ثم يمكن أن تتم عملية الإضافة بشكل أسرع وبكل سهولة أيضا .





الأحقية في الإضافة

حيث أن هناك الكثير من الفئات متوسطة الدخل أو ذات الدخل المحدود، وهي تمثل أهم جزء في الحصول على الخدمات التموينية، حيث أكدة الوزارة أن الفئات الأقل من حيث الدخل هي التي تستحق الرعاية، وتوفير الخدمات بمختلف أنواعها هو حق من حقوق محدودين الدخل و أكثر الفئات ضررا .





إجراءات تسجيل المواليد

قامت وزارة التموين بوضع بعض الخطوات الهامة، لكي يتم تسجيل المولود الجديد بكل سهولة وبطريقة صحيحة، من ضمن الأمور التي يجب التأكد منها، هي معرفة ما اذا كانت البطاقة التموينية الخاصة بالمواطن سارية أم تم وقفها ، لضمان تفادى حدوث أي خطاء أثناء القيام بعملية التسجيل والإضافة وهي ممثله في :





- تسجيل الدخول إلى موقع دعم مصر.





- تحديث خدمة بطاقات التموين ومنها إلى خدمة إضافة المواليد .





- إدخال جميع البيانات الخاصة مثل( الاسم، الرقم القومي، تاريخ الميلاد ) ومن ثم الضغط على زر الإضافة والانتظار للتحميل .





- التأكد من الإضافة قبل مغادرة الموقع .



