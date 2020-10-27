تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "كوبونات الغاز" لـ 29 ديسمبر

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس جلسة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، في القضية رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة بقضية "كوبونات الغاز".. لجلسة 29 ديسمبر المقبل للمرافعة




وقد تمسك الدكتور سمير الحناوى دفاع يوسف بطرس بالطلبات المقدمة الجلسة الماضية منه بسماع شهادة كلا من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور على مصيلحى وزير التموين كما طلب سماع شهادة مستشار وزير التضامن السابق 



 تعقد الجلسة برئاسة المستشار صبحى اللبان، وعضوية المستشارين محمد حسنى العالم ومحمد عبد المنعم بركات وشريف محمد صفوت، وأمانة سر محمد جبر.



كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة.


ونسبت النيابة لـ"بطرس" تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.


وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن قيام يوسف بطرس غالي باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة "ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد"، بوكالة شركة "إكسيل للنظم" على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه.


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