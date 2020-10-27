البتكوين تقترب من اعلي مستويتها منذ عام 2018
الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:53 م
وكالات
Advertisements
فقدت "بتكوين" خلال تداولات الثلاثاء متجهة نحو أعلى مستوياتها منذ أعقاب انفجار فقاعة سوق العملات الافتراضية عام 2018.
وارتفعت البتكوين بنسبة 3.03% إلى 13419 دولارًا.
لكن لا تزال العملة
الافتراضية الأكبر في العالم دون مستوى 13851 دولارًا المسجل في السادس والعشرين
من يونيو 2019، وهو ما إذا تجاوزته ستكون عند أعلى مستوياتها منذ يناير 2018 عندما
تداولت عند 16932 دولارًا.
وتعد البتكوين مرتفعة
بحوالي 25% خلال أكتوبر الجاري، وبأكثر من 80% هذا العا
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا