البتكوين تقترب من اعلي مستويتها منذ عام 2018

فقدت "بتكوين" خلال تداولات الثلاثاء متجهة نحو أعلى مستوياتها منذ أعقاب انفجار فقاعة سوق العملات الافتراضية عام 2018.

وارتفعت البتكوين بنسبة 3.03% إلى 13419 دولارًا.

لكن لا تزال العملة الافتراضية الأكبر في العالم دون مستوى 13851 دولارًا المسجل في السادس والعشرين من يونيو 2019، وهو ما إذا تجاوزته ستكون عند أعلى مستوياتها منذ يناير 2018 عندما تداولت عند 16932 دولارًا.

وتعد البتكوين مرتفعة بحوالي 25% خلال أكتوبر الجاري، وبأكثر من 80% هذا العا