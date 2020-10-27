البتكوين تقترب من اعلي مستويتها منذ عام 2018

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:53 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

فقدت "بتكوين" خلال تداولات الثلاثاء متجهة نحو أعلى مستوياتها منذ أعقاب انفجار فقاعة سوق العملات الافتراضية عام 2018

 

وارتفعت البتكوين بنسبة 3.03% إلى 13419 دولارًا.

 

 لكن لا تزال العملة الافتراضية الأكبر في العالم دون مستوى 13851 دولارًا المسجل في السادس والعشرين من يونيو 2019، وهو ما إذا تجاوزته ستكون عند أعلى مستوياتها منذ يناير 2018 عندما تداولت عند 16932 دولارًا

 

وتعد البتكوين مرتفعة بحوالي 25% خلال أكتوبر الجاري، وبأكثر من 80% هذا العا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر عملة بيتكوين البتكوين

أخبار تهمك

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

منذ 39 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

مهاجم الأهلي يتلقى عرضا خليجيا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

خبير: هذا هو الهدف الخفي من إنشاء إثيوبيا لسد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السعودية تستنكر الرسوم المسيئة للنبي محمد

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

أستاذ علوم سياسية يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بإعادة نجم الفريق المُعار

منذ أقل من نصف ساعة

السجن 6 سنوات لمجدي عبد الغني في قضية الميراث

منذ حوالي 3 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يومين

غضب في الأهلي بعد تصريحات رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- الحكومة الكتالونية توافق على استفتاء سحب الثقة من إدارة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الدولار يتراجع بشكل مفاجئ اليوم

محققة 5 آلاف دولار.. بيتكوين تحقق أعلى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي

البيتكوين تصل إلى مستوى مرتفع اليوم الجمعة

بتكوين تتخطى مستوى 7000 دولار اليوم

البتكوين تهبط 12% اليوم الخميس

البتكوين تستقر قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم الثلاثاء

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:46 م

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

02:47 م

عاجل- الحكومة الكتالونية توافق على استفتاء سحب الثقة من إدارة برشلونة

01:38 م

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

08:55 ص

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

08:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه