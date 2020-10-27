بعد انطلاقها بالمدارس.. 4 مميزات لـ"مجموعات التقوية"

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بدأت وزارة التربية والتعليم خلال الأيام الأخيرة في تنفيذ مجموعات التقوية للطلاب وفق الخطة التي وضعتها الوزارة قبل بداية العام الدراسي، وذلك لتكون بديلة عن الدروس الخصوصية.



وأطلقت جميع المدارس اطلقت مجموعات التقوية لجميع الصفوف الدراسية، وتلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مع ترك حرية اختيار المعلم للطالب، وهناك إقبالا على مجموعات التقوية فى المدارس باعتبارها بديلا مناسبا فى السعر مقارنة بأسعار حصص الدروس الخصوصية.



وفيما يلي يقدم "الفجر" مميزات مجموعات التقوية التي تقدمها مدارس التربية والتعليم تزامنا مع انطلاقها:



- المجموعات ستكون بعد اليوم الدراسي عن طريق جدول معتمد، على أن يكون عدد الطلاب في كل مجموعة تقوية 25 طالبًا فقط، بواقع 8 حصص شهريًا في كل مادة.



- تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات المحددة لكل الصفوف الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء المعلمين بالتربية والتعليم والطلاب الأيتام، وتخفيض نسبة 25% لباقى العاملين بالتربية والتعليم.



- تحديد نسبة 10% في كل مجموعة تقوية مخصصة للطلاب الأيتام وأبناء الشهداء وإعفاءها من الاشتركات.



- مجموعات التقوية اختيارية وليست إجبارية، وإدارة المدرسة لا يحق لها إجبار الطالب أو ولي أمره على التسجيل فيها خلافًا لرغبته.





يذكر أن الدراسة بدأ الدراسة السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 وتنتهي الدراسة يوم الخميس 24 يونيو 2021، ويبدأ الفصل الدراسي الأول من السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا).



وفي صفوف النقل يتولى مدير المدرسة والوكلاء كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحى المالية، إلخ..) على أن يكون المعلمين من داخل المدرسة فقط وللطالب حرية الاختيار من بينهم، وبالنسبة الشهادتان الإعدادية والثانوية تتولى الإدارة التعليمية متابعة كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحى المالية، إلخ..) على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى الإدارة وللطالب حرية الاختيار من بينهم.



و تهدف لتحسين مستوى الطالب الدراسي بتلك المواد بديلا للدروس الخصوصية، ويتم مراعاة أن تكون المجموعة من عدد من الطلاب، بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.





